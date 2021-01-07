***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,005897Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.568,34 % 0,007013Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri53.666,92 % 0,082391Fon Yönetim Ücreti171.451,28 % 0,263217Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.403,75 % 0,006761Gecelik Ters Repo Komisyonu12.122,25 % 0,01861Vadeli Ters Repo Komisyonu657,85 % 0,00101Borsa Para Piyasası Komisyonu2.023,9 % 0,003107Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,001985Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.481,13 % 0,034514TOPLAM GİDERLER276.509,32 % 0,424505DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ65.136.939,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897768BIST