***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,010938Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.875,88 % 0,00819Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri56.676,54 % 0,1614Fon Yönetim Ücreti85.031,02 % 0,242146Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu506,75 % 0,001443Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu141,82 % 0,000404Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar984.613,24 % 2,803918Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler28.039,46 % 0,079849TOPLAM GİDERLER1.161.725,61 % 3,308287DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ35.115.619,28http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897778BIST