***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2021 16:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,024851
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.875,88 % 0,018607
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.483,97 % 0,229585
Fon Yönetim Ücreti
56.952,58 % 0,368489
Hisse Senedi Komisyonu
629,87 % 0,004075
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,008366
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
25.967,16 % 0,16801
TOPLAM GİDERLER
127.043,33 % 0,821983
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
15.455.705,97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897784
BIST
18:051.522
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 16,82
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.523
En Düşük
1.506
18:057,3514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0455
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3542
En Düşük
7,2382
18:059,0196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0110
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,8939
18:05452,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,95
|Açılış
|: 452,79
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
453,40
En Düşük
445,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|346,60
|36.197.553
|% 10,00
|
|MRSHL
|332,20
|16.915.991
|% 10,00
|
|TGSAS
|18,59
|10.802.077
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|124.416.113
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|12.286.714
|% 9,99
|
|NIBAS
|44,56
|29.054.874
|% -9,98
|
|OLMIP
|8,75
|5.183.369
|% -9,98
|
|SNKRN
|31,44
|8.138.459
|% -9,97
|
|OYAYO
|8,44
|109.228.993
|% -8,66
|
|ORMA
|17,21
|1.842.618
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|GARAN
|10,52
|1.703.918.328
|% 1,06
|
|GUBRF
|72,45
|1.541.684.144
|% 4,62
|
|ASELS
|18,95
|1.263.489.868
|% 1,39
|
|AKBNK
|7,53
|1.130.171.434
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,60
|3.622.874.690
|% 9,70
|
|TSKB
|1,87
|807.289.467
|% 3,89
|
|IHLGM
|1,42
|591.562.706
|% 8,40
|
|SKBNK
|1,56
|572.193.577
|% -0,64
|
|DOHOL
|3,43
|997.393.796
|% 5,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3491
|7,3514
|% 0,62
|
|Euro
|9,0093
|9,0196
|% 0,12
|
|Sterlin
|9,9374
|9,9873
|% 0,22
|
|Frank
|8,2681
|8,3179
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9520
|1,9618
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-2,38
|
|Altın Gr.
|451
|451
|0,42
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,13
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,37
|54,37
|0,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 49 artarak (% 1.12 ) 1, 676
-
17:57XU100
Endeks 1, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 31, 391.00 milyon TL de
-
17:57TEKTU
Yüzde 5.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 116, 066, 959 adet işlem
-
17:55OTKAR
Yüzde 9.98 oranında artışla 430.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 790, 377 adet işlem
-
17:53KRTEK
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.94 lira fiyatla işlem gören hissede 938, 946 adet işlem