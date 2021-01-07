***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,000811Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti29.137,44 % 0,006154Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.241,77 % 0,035743Fon Yönetim Ücreti832.036,19 % 0,175723Hisse Senedi Komisyonu6.746,84 % 0,001425Tahvil Bono Komisyonu31,89 % 0,000007Gecelik Ters Repo Komisyonu7.864,5 % 0,001661Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu884,39 % 0,000187Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000273Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler179.066,17 % 0,037818TOPLAM GİDERLER1.230.143,06 % 0,259802DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ473.493.081,97http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897788BIST