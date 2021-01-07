***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri960,22 % 0,001038Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.670,1 % 0,008292Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri21.394,02 % 0,023129Fon Yönetim Ücreti295.366,82 % 0,319318Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu614,71 % 0,000665Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu671,14 % 0,000726Vergiler ve Diğer Harcamalar209,3 % 0,000226Türev Araçlar Komisyonu3.933,78 % 0,004253Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.040,93 % 0,019504TOPLAM GİDERLER348.861,02 % 0,37715DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ92.499.276,89http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897796BIST