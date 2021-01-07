***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,001696Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.476,09 % 0,003743Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri184.163,1 % 0,081329Fon Yönetim Ücreti4.053.047,36 % 1,789887Hisse Senedi Komisyonu313.273,14 % 0,138346Tahvil Bono Komisyonu131,66 % 0,000058Gecelik Ters Repo Komisyonu4.488,75 % 0,001982Vadeli Ters Repo Komisyonu1.071 % 0,000473Borsa Para Piyasası Komisyonu6.423,65 % 0,002837Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000571Türev Araçlar Komisyonu404.640,03 % 0,178695Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler79.929,71 % 0,035298TOPLAM GİDERLER5.060.778,39 % 2,234916DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ226.441.557,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897805BIST