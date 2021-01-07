***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,028446Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.875,88 % 0,021299Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri12.167,9 % 0,090116Fon Yönetim Ücreti39.463,07 % 0,292264Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu47,99 % 0,000355Gecelik Ters Repo Komisyonu687,75 % 0,005093Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu75,18 % 0,000557Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,009576Türev Araçlar Komisyonu3.897,51 % 0,028865Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.120,62 % 0,08236TOPLAM GİDERLER75.469,8 % 0,558931DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ13.502.527,98http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897854BIST