***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,001058Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti27.197,19 % 0,007489Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri348.031,48 % 0,095838Fon Yönetim Ücreti1.912.094,07 % 0,526536Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.436,75 % 0,000946Gecelik Ters Repo Komisyonu126 % 0,000035Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar8.257.589,75 % 2,273906Türev Araçlar Komisyonu115.603,06 % 0,031834Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler103.890,93 % 0,028609TOPLAM GİDERLER10.771.810,13 % 2,966251DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ363.145.614,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897856BIST