***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,006509Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.641,76 % 0,006171Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri82.489,14 % 0,13978Fon Yönetim Ücreti169.436,82 % 0,287115Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu5.985,77 % 0,010143Vergiler ve Diğer Harcamalar1.751.554,27 % 2,968053Türev Araçlar Komisyonu24.489,52 % 0,041498Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.240,19 % 0,051243TOPLAM GİDERLER2.071.678,37 % 3,510511DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ59.013.587,03http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897855BIST