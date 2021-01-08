***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:35
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,002594
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
8.545,33 % 0,005772
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
151.520,26 % 0,102342
Fon Yönetim Ücreti
779.394,7 % 0,52643
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.420.299,4 % 1,634754
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
45.614,92 % 0,03081
TOPLAM GİDERLER
3.409.215,48 % 2,302702
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
148.052.830,28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898077
BIST
12:151.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,23
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:157,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0506
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:159,0536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0310
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:15450,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,84
|Açılış
|: 450,19
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:15
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,30
|266.054.790
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|847.448.744
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,30
|695.352.909
|% -4,08
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|PETKM
|5,28
|549.577.904
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.569.470
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3893
|7,3987
|% 0,69
|
|Euro
|9,0404
|9,0536
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0206
|10,0708
|% 0,86
|
|Frank
|8,3119
|8,3619
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9669
|1,9767
|% 0,76
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-25,88
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.965
|3.042
|-15,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,40
|
|Çeyrek
|719
|736
|-3,70
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,44
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,69
|54,69
|0,31
|