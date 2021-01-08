***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









leriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açık % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,009755Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.651 % 0,011813Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri77.392,44 % 0,19657Fon Yönetim Ücreti124.359,39 % 0,315862Hisse Senedi Komisyonu273,32 % 0,000694Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu58.030,76 % 0,147393Vergiler ve Diğer Harcamalar495.640,03 % 1,258881Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.451,45 % 0,082424TOPLAM GİDERLER796.639,26 % 2,023393DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ39.371.462,14http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898078BIST