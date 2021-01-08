***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:35
leri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açık % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,009755
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.651 % 0,011813
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
77.392,44 % 0,19657
Fon Yönetim Ücreti
124.359,39 % 0,315862
Hisse Senedi Komisyonu
273,32 % 0,000694
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
58.030,76 % 0,147393
Vergiler ve Diğer Harcamalar
495.640,03 % 1,258881
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.451,45 % 0,082424
TOPLAM GİDERLER
796.639,26 % 2,023393
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
39.371.462,14
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898078
BIST
11:511.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:517,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:519,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
11:51450,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,87
|Açılış
|: 450,16
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:51
|INVEO
|58,30
|49.709.912
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|90.445.820
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.186.337
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|462,80
|236.164.334
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,53
|1.139.920.201
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|866.929.701
|% 0,95
|
|THYAO
|12,88
|821.435.427
|% 1,58
|
|OTKAR
|418,50
|641.486.947
|% -2,88
|
|PETKM
|5,30
|510.070.334
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,53
|1.139.920.201
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|866.929.701
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,56
|154.279.142
|% 0,65
|
|PETKM
|5,30
|510.070.334
|% 0,95
|
|TSKB
|1,86
|174.608.178
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3958
|7,4006
|% 0,71
|
|Euro
|9,0445
|9,0529
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0241
|10,0744
|% 0,90
|
|Frank
|8,3088
|8,3588
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9669
|1,9768
|% 0,76
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-24,38
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,46
|