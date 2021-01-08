***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:36
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,00313
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
7.216,17 % 0,00588
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
170.766,97 % 0,139157
Fon Yönetim Ücreti
646.021,4 % 0,526439
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
10.838,01 % 0,008832
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
224.780,54 % 0,183172
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.032.541,12 % 1,656305
Türev Araçlar Komisyonu
20.407,91 % 0,01663
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
98.601,09 % 0,080349
TOPLAM GİDERLER
3.215.014,08 % 2,619895
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
122.715.398,15
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898080
BIST
11:511.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,17
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
11:517,4006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
11:519,0529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0303
|Açılış
|: 9,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
11:51450,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,87
|Açılış
|: 450,16
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler11:51
|INVEO
|58,30
|49.642.225
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|90.432.462
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.137.131
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|465,10
|233.182.216
|% -4,18
|
|EKGYO
|2,52
|1.139.371.548
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|866.475.988
|% 1,08
|
|THYAO
|12,91
|814.266.851
|% 1,81
|
|OTKAR
|420,80
|637.276.403
|% -2,34
|
|PETKM
|5,29
|509.732.537
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,52
|1.139.371.548
|% -3,08
|
|SISE
|7,46
|866.475.988
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,57
|154.169.223
|% 1,29
|
|PETKM
|5,29
|509.732.537
|% 0,76
|
|TSKB
|1,86
|174.361.334
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3958
|7,4006
|% 0,71
|
|Euro
|9,0445
|9,0529
|% 0,34
|
|Sterlin
|10,0136
|10,0638
|% 0,79
|
|Frank
|8,3017
|8,3517
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9656
|1,9754
|% 0,69
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-23,05
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-3,06
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,54
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|0,45
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GUBRF
-
12:03
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, EREGL, THYAO
-
12:03XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 13 artarak (% 0.30 ) 1, 371
-
12:03
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATSYH, ORMA, NETAS, UZERB, DENGE, GRNYO, CMENT, YESIL, INVEO
-
12:03
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, SNKRN, BALAT