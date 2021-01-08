***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,00313Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.216,17 % 0,00588Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.766,97 % 0,139157Fon Yönetim Ücreti646.021,4 % 0,526439Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu10.838,01 % 0,008832Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu224.780,54 % 0,183172Vergiler ve Diğer Harcamalar2.032.541,12 % 1,656305Türev Araçlar Komisyonu20.407,91 % 0,01663Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler98.601,09 % 0,080349TOPLAM GİDERLER3.215.014,08 % 2,619895DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.715.398,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898080BIST