***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,00064Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti32.406,74 % 0,005396Alınan Kredi Faizleri10.438,4 % 0,001738Saklama Ücretleri228.606,81 % 0,038067Fon Yönetim Ücreti1.322.046,99 % 0,220144Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu349,18 % 0,000058Gecelik Ters Repo Komisyonu47.887,77 % 0,007974Vadeli Ters Repo Komisyonu368,98 % 0,000061Borsa Para Piyasası Komisyonu2.302,15 % 0,000383Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000215Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler219.118,05 % 0,036487TOPLAM GİDERLER1.868.658,94 % 0,311165DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ600.536.879,26http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898082BIST