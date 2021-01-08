***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri320,08 % 0,000335Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.670,04 % 0,008029Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.195,98 % 0,007533Fon Yönetim Ücreti49.991,84 % 0,052333Hisse Senedi Komisyonu8.302,7 % 0,008691Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu223.046,94 % 0,233491Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu4.263,2 % 0,004463Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.223,09 % 0,008608TOPLAM GİDERLER309.013,87 % 0,323483DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.527.064,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898083BIST