***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:38
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,001592
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.370,14 % 0,001397
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
200.068,68 % 0,082915
Fon Yönetim Ücreti
634.973,98 % 0,263154
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.293 % 0,000536
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
256.233,2 % 0,106191
TOPLAM GİDERLER
1.099.779,87 % 0,455785
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
241.293.537,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898085
BIST
12:131.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,76
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:137,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:139,0525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0299
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:13449,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,14
|Açılış
|: 449,89
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:13
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,00
|265.174.886
|% -6,88
|
|EKGYO
|2,53
|1.147.038.184
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|884.774.508
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|846.630.103
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,00
|690.180.820
|% -4,15
|
|KRDMD
|6,21
|580.177.243
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.147.038.184
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|884.774.508
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|547.093.772
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.345.691
|% 0,65
|
|TSKB
|1,86
|177.517.626
|% 0,00
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3901
|7,3959
|% 0,65
|
|Euro
|9,0434
|9,0525
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0193
|10,0695
|% 0,85
|
|Frank
|8,3118
|8,3619
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9670
|1,9768
|% 0,76
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
|