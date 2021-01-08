***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:39
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.722,9 % 0,073376
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.520,7 % 0,049681
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
4.272,21 % 0,084202
Fon Yönetim Ücreti
13.351,19 % 0,263142
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
1.234,2 % 0,024325
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
5.057,1 % 0,099672
TOPLAM GİDERLER
30.158,3 % 0,594398
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.073.758,72
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898087
BIST
12:141.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:147,3904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0423
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:149,0474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0248
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:14449,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,14
|Açılış
|: 449,89
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:13
|INVEO
|58,30
|50.057.671
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.871.584
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.214.155
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,30
|266.054.790
|% -6,82
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|THYAO
|12,89
|847.448.744
|% 1,66
|
|OTKAR
|413,30
|695.352.909
|% -4,08
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.167.521.857
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|885.537.456
|% 0,95
|
|PETKM
|5,28
|549.577.904
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.569.470
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|591.335.784
|% 4,72
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3901
|7,3959
|% 0,65
|
|Euro
|9,0434
|9,0525
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,0182
|10,0684
|% 0,84
|
|Frank
|8,3108
|8,3608
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9668
|1,9767
|% 0,76
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-25,96
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,14
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.963
|3.040
|-16,79
|
|Yarım
|1.432
|1.471
|-8,12
|
|Çeyrek
|718
|735
|-4,06
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,44
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,73
|54,73
|0,35
|