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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

08.01.2021 10:44



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOKTUR
Açıklama

2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,018875
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.156,22 % 0,025339
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
59.613,69 % 0,292953
Fon Yönetim Ücreti
107.126,14 % 0,526438
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
584.130,23 % 2,870524
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
35.409,98 % 0,174011
TOPLAM GİDERLER
795.277,16 % 3,908139
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
20.349.254,47



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898089


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Tam 2.963 3.040 -16,79  
Yarım 1.432 1.471 -8,12  
Çeyrek 718 735 -4,06  
Gümüş.Ons 26,39 26,44 -0,77  
Gümüş Gr. 6,30 6,31 -0,12  
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