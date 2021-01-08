***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,004353Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.580,05 % 0,006324Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri138.444,14 % 0,156891Fon Yönetim Ücreti884.931,61 % 1,002841Hisse Senedi Komisyonu206,32 % 0,000234Tahvil Bono Komisyonu2.733,52 % 0,003098Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu73,92 % 0,000084Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.467,86 % 0,002797Vergiler ve Diğer Harcamalar3.245.998,71 % 3,678499Türev Araçlar Komisyonu15.826,19 % 0,017935Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler143.489,83 % 0,162609TOPLAM GİDERLER4.443.593,02 % 5,035662DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ88.242.471,49http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898090BIST