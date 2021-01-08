***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:45
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOKTUR
Açıklama
2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,87 % 0,004353
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
5.580,05 % 0,006324
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
138.444,14 % 0,156891
Fon Yönetim Ücreti
884.931,61 % 1,002841
Hisse Senedi Komisyonu
206,32 % 0,000234
Tahvil Bono Komisyonu
2.733,52 % 0,003098
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
73,92 % 0,000084
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.467,86 % 0,002797
Vergiler ve Diğer Harcamalar
3.245.998,71 % 3,678499
Türev Araçlar Komisyonu
15.826,19 % 0,017935
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
143.489,83 % 0,162609
TOPLAM GİDERLER
4.443.593,02 % 5,035662
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
88.242.471,49
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898090
BIST
12:031.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:037,3874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:039,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0188
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:03449,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,18
|Açılış
|: 449,84
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:03
|INVEO
|58,30
|49.930.169
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|92.734.812
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.204.096
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|452,10
|259.512.317
|% -6,86
|
|EKGYO
|2,53
|1.144.722.834
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|883.248.110
|% 0,95
|
|THYAO
|12,88
|841.339.435
|% 1,58
|
|OTKAR
|414,20
|669.075.166
|% -3,88
|
|PETKM
|5,27
|526.758.910
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,53
|1.144.722.834
|% -2,69
|
|SISE
|7,45
|883.248.110
|% 0,95
|
|SKBNK
|1,57
|155.473.772
|% 1,29
|
|PETKM
|5,27
|526.758.910
|% 0,38
|
|TSKB
|1,86
|175.732.634
|% 0,00
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3830
|7,3874
|% 0,53
|
|Euro
|9,0346
|9,0414
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0164
|10,0667
|% 0,82
|
|Frank
|8,3030
|8,3530
|% 0,48
|
|Riyal
|1,9658
|1,9756
|% 0,70
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.890
|1.891
|-23,34
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|2.994
|3.039
|-36,00
|
|Tam
|2.981
|3.057
|-36,32
|
|Yarım
|1.441
|1.479
|-17,57
|
|Çeyrek
|723
|739
|-8,78
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,54
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,86
|54,86
|0,48
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:15GLBMD
Yüzde 7.89 oranında artışla 6.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 147, 399 adet işlem
-
12:14KONYA
Yüzde 6.34 oranında artışla 1, 164.00 lira fiyatla işlem gören hissede 55, 007 adet işlem
-
12:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 74 artarak (% 0.16 ) 1, 681
-
12:13XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 29 üstünde . İşlem hacmi 13, 217.00 milyon TL de
-
12:13LOGO
Yüzde 9.33 oranında artışla 138.30 lira fiyatla işlem gören hissede 564, 251 adet işlem