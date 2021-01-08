***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,87 % 0,002439Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.918,7 % 0,006297Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri166.782,03 % 0,105889Fon Yönetim Ücreti2.487.497,28 % 1,579292Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu335,3 % 0,000213Gecelik Ters Repo Komisyonu3.606,75 % 0,00229Vadeli Ters Repo Komisyonu7.307,49 % 0,004639Borsa Para Piyasası Komisyonu715,54 % 0,000454Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,000821Türev Araçlar Komisyonu274.061,91 % 0,174Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler220.991 % 0,140305TOPLAM GİDERLER3.176.349,87 % 2,016639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ157.507.100,2http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898091BIST