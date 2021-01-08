***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,004991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti10.976,7 % 0,014264Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri78.822,48 % 0,102429Fon Yönetim Ücreti123.974,19 % 0,161103Hisse Senedi Komisyonu6.413,86 % 0,008335Tahvil Bono Komisyonu1,69 % 0,000002Gecelik Ters Repo Komisyonu4.336,5 % 0,005635Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu952,86 % 0,001238Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu111.274,63 % 0,1446Vergiler ve Diğer Harcamalar966,1 % 0,001255Türev Araçlar Komisyonu10.978,26 % 0,014266Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler70.151,37 % 0,091161TOPLAM GİDERLER422.689,54 % 0,549278DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ76.953.600,59http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898108BIST