***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2021 10:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
3.840,9 % 0,004991
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
10.976,7 % 0,014264
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
78.822,48 % 0,102429
Fon Yönetim Ücreti
123.974,19 % 0,161103
Hisse Senedi Komisyonu
6.413,86 % 0,008335
Tahvil Bono Komisyonu
1,69 % 0,000002
Gecelik Ters Repo Komisyonu
4.336,5 % 0,005635
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
952,86 % 0,001238
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
111.274,63 % 0,1446
Vergiler ve Diğer Harcamalar
966,1 % 0,001255
Türev Araçlar Komisyonu
10.978,26 % 0,014266
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
70.151,37 % 0,091161
TOPLAM GİDERLER
422.689,54 % 0,549278
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
76.953.600,59
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898108
BIST
12:171.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,99
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.520
12:177,3972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0491
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
12:179,0549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0323
|Açılış
|: 9,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
12:17450,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,95
|Açılış
|: 450,09
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
445,61
BIST En Aktif Hisseler12:17
|YESIL
|151,80
|93.118.563
|% 10,00
|
|INVEO
|58,30
|50.147.686
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|41.221.265
|% 9,99
|
|DENGE
|7,82
|2.461.572
|% 9,99
|
|UZERB
|73,20
|315.053
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|258.153
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|95.799
|% -9,90
|
|UMPAS
|3,33
|302.824
|% -9,76
|
|DIRIT
|4,45
|2.343.748
|% -8,44
|
|JANTS
|454,00
|267.464.052
|% -6,47
|
|EKGYO
|2,53
|1.168.924.970
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|886.179.744
|% 1,08
|
|THYAO
|12,89
|848.549.406
|% 1,66
|
|OTKAR
|415,50
|697.587.849
|% -3,57
|
|KRDMD
|6,21
|591.894.376
|% 4,72
|
|EKGYO
|2,53
|1.168.924.970
|% -2,69
|
|SISE
|7,46
|886.179.744
|% 1,08
|
|PETKM
|5,28
|551.286.919
|% 0,57
|
|SKBNK
|1,56
|156.912.160
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,21
|591.894.376
|% 4,72
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3902
|7,3972
|% 0,67
|
|Euro
|9,0414
|9,0549
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0256
|10,0758
|% 0,91
|
|Frank
|8,3159
|8,3660
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9673
|1,9771
|% 0,78
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|-26,66
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-20,00
|
|Tam
|2.964
|3.041
|-16,29
|
|Yarım
|1.433
|1.471
|-7,88
|
|Çeyrek
|718
|735
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,11
|
|B. Petrol
|54,70
|54,70
|0,32
|