***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2020 4.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.840,9 % 0,002424Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti6.923,52 % 0,004369Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri169.664,02 % 0,107062Fon Yönetim Ücreti834.246,56 % 0,526428Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu4.014,05 % 0,002533Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.531.493,25 % 2,859472Türev Araçlar Komisyonu129.816,98 % 0,081917Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler45.202,64 % 0,028524TOPLAM GİDERLER5.725.201,92 % 3,612729DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ158.473.050,13http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898123BIST