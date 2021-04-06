***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00634264Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.374,75 % 0,0018947Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.044,14 % 0,03589433Fon Yönetim Ücreti225.292,97 % 0,31050131Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu11,58 % 0,00001596Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00040271Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merk % 0,00946444TOPLAM GİDERLER264.484,91 % 0,36451608DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.557.817,18 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923643BIST