***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00679269Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti587,41 % 0,00086702Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.642,26 % 0,03342009Fon Yönetim Ücreti304.877,68 % 0,45000099Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu593,43 % 0,00087591Gecelik Ters Repo Komisyonu1.680 % 0,00247969Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu457,84 % 0,00067577Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00043129Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.760,76 % 0,01145492TOPLAM GİDERLER343.493,66 % 0,50699837DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ67.750.446,38 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923649BIST