***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,06699141Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti8.347,3 % 0,1215097Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.940,95 % 0,11559456Fon Yönetim Ücreti3.556,96 % 0,05177784Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00425349Türev Araçlar Komisyonu1.717,14 % 0,02499601Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.497,49 % 0,09458245TOPLAM GİDERLER32.954,12 % 0,47970544DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.869.657,29 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923654BIST