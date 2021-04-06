***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00210043
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.436,5 % 0,00065563
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
112.440,98 % 0,05131916
Fon Yönetim Ücreti
850.900,93 % 0,3883595
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
148.452,9 % 0,06775535
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00013336
Türev Araçlar Komisyonu
48.220,24 % 0,02200819
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
15.971,6 % 0,00728959
TOPLAM GİDERLER
1.182.317,43 % 0,53962123
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
219.101.354,05 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923658
BIST
11:241.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,26
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
11:248,1654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0372
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
11:249,7070
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0365
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7398
En Düşük
9,6365
11:24456,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 456,21
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler11:24
|MTRKS
|33,88
|75.891
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.480.844
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.711.252
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|1.999.920
|% 9,96
|
|KLMSN
|25,42
|3.412.915
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|32.203.021
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
|
|MMCAS
|5,75
|28.750
|% -7,26
|
|BJKAS
|9,36
|443.253.249
|% 2,86
|
|KRDMD
|7,46
|356.113.810
|% 1,36
|
|GARAN
|6,77
|293.790.977
|% -0,29
|
|JANTS
|854,90
|245.376.967
|% -3,79
|
|THYAO
|12,94
|225.185.765
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,92
|137.814.136
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|122.485.660
|% -0,92
|
|ODAS
|3,74
|190.896.396
|% 1,91
|
|KRDMD
|7,46
|356.113.810
|% 1,36
|
|BJKAS
|9,36
|443.253.249
|% 2,86
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1585
|8,1654
|% 0,46
|
|Euro
|9,6952
|9,7070
|% 0,38
|
|Sterlin
|11,2581
|11,3146
|% 0,40
|
|Frank
|8,7512
|8,8039
|% 0,53
|
|Riyal
|2,1740
|2,1849
|% 0,54
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-4,95
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,80
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,30
|62,30
|-0,44
|