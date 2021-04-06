***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00210043Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.436,5 % 0,00065563Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri112.440,98 % 0,05131916Fon Yönetim Ücreti850.900,93 % 0,3883595Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu148.452,9 % 0,06775535Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00013336Türev Araçlar Komisyonu48.220,24 % 0,02200819Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.971,6 % 0,00728959TOPLAM GİDERLER1.182.317,43 % 0,53962123DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ219.101.354,05 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923658BIST