***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,00046428Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.755,7 % 0,00075779Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri101.138,87 % 0,02040681Fon Yönetim Ücreti3.300.791,57 % 0,6660013Hisse Senedi Komisyonu135.306,45 % 0,02730081Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.978,01 % 0,0003991Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.133,77 % 0,00083407Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00005896Türev Araçlar Komisyonu151.641,9 % 0,03059681Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.970,39 % 0,00665244TOPLAM GİDERLER3.734.309,9 % 0,75347237DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ495.613.383,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923645BIST