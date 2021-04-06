***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:53
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,00046428
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.755,7 % 0,00075779
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
101.138,87 % 0,02040681
Fon Yönetim Ücreti
3.300.791,57 % 0,6660013
Hisse Senedi Komisyonu
135.306,45 % 0,02730081
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.978,01 % 0,0003991
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.133,77 % 0,00083407
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00005896
Türev Araçlar Komisyonu
151.641,9 % 0,03059681
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
32.970,39 % 0,00665244
TOPLAM GİDERLER
3.734.309,9 % 0,75347237
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
495.613.383,63 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923645
BIST
13:431.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,14
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
13:438,1984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0702
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1997
En Düşük
8,1173
13:439,7603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0898
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7603
En Düşük
9,6365
13:43455,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 455,89
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler13:43
|MTRKS
|33,88
|115.294
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.811.134
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.544.792
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.166.625
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.488.974
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|33.949.142
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.244.500
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|9.791.851
|% -9,93
|
|ORMA
|24,00
|319.592
|% -8,05
|
|BJKAS
|9,47
|676.227.746
|% 4,07
|
|THYAO
|12,89
|523.908.413
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,43
|508.507.465
|% 0,95
|
|GARAN
|6,74
|501.126.128
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,97
|458.642.163
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,97
|458.642.163
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,16
|198.367.977
|% -0,92
|
|TSKB
|1,38
|105.280.143
|% 0,00
|
|GARAN
|6,74
|501.126.128
|% -0,74
|
|ODAS
|3,72
|276.166.090
|% 1,36
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1929
|8,1984
|% 0,86
|
|Euro
|9,7482
|9,7603
|% 0,93
|
|Sterlin
|11,2490
|11,3054
|% 0,32
|
|Frank
|8,7483
|8,8010
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1691
|2,1799
|% 0,31
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-7,08
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|8,27
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|3,99
|
|Çeyrek
|729
|746
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|25,00
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,37
|63,37
|0,63
|