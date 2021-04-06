***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 09:57
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Ya % 0,00095327
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.337,4 % 0,00075417
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
35.484,08 % 0,00801849
Fon Yönetim Ücreti
87.073,71 % 0,01967641
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
64,1 % 0,00001448
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
12.794,6 % 0,00289125
TOPLAM GİDERLER
142.972,39 % 0,03230808
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
442.528.333,12 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923653
BIST
13:551.407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -13,29
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.404
13:558,1867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0585
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
13:559,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0722
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
13:55456,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,84
|Açılış
|: 456,87
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
458,94
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler13:53
|MTRKS
|33,88
|117.259
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.822.919
|% 9,99
|
|MRSHL
|285,50
|3.187.181
|% 9,98
|
|NTGAZ
|13,67
|1.555.632
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.490.987
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|35.385.561
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.244.500
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|9.791.851
|% -9,93
|
|ORMA
|24,00
|319.592
|% -8,05
|
|EKGYO
|1,98
|711.938.034
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,41
|689.784.095
|% 3,41
|
|THYAO
|12,89
|534.098.877
|% 1,02
|
|KRDMD
|7,43
|523.128.316
|% 0,95
|
|GARAN
|6,72
|512.589.874
|% -1,03
|
|EKGYO
|1,98
|711.938.034
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,15
|231.854.661
|% -1,38
|
|TSKB
|1,37
|105.322.082
|% -0,72
|
|GARAN
|6,72
|512.589.874
|% -1,03
|
|ODAS
|3,72
|277.294.524
|% 1,36
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1738
|8,1894
|% 0,75
|
|Euro
|9,7360
|9,7466
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,2675
|11,3240
|% 0,49
|
|Frank
|8,7624
|8,8152
|% 0,66
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 0,47
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,32
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,61
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|3,19
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,60
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,53
|