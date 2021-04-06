***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 11:04
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,02086398
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,00307061
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.602,82 % 0,05260253
Fon Yönetim Ücreti
19.986,86 % 0,0906124
Hisse Senedi Komisyonu
792,78 % 0,00359415
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00132472
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.166,78 % 0,01435691
TOPLAM GİDERLER
41.120,82 % 0,18642528
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
22.057.533,98 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923691
BIST
14:031.403
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -17,80
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:038,1846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0564
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:039,7376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0671
|Açılış
|: 9,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:03458,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,32
|Açılış
|: 458,35
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:03
|MTRKS
|33,88
|119.325
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.857.567
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.556.193
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.194.033
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.521.695
|% 9,96
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.153.479
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SANEL
|4,60
|288.837
|% -8,73
|
|EKGYO
|1,97
|794.740.345
|% 2,60
|
|BJKAS
|9,36
|707.492.128
|% 2,86
|
|THYAO
|12,83
|550.520.064
|% 0,55
|
|GARAN
|6,71
|534.826.615
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,41
|529.182.744
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,97
|794.740.345
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,15
|232.364.684
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|97.250.553
|% 0,88
|
|GARAN
|6,71
|534.826.615
|% -1,18
|
|ODAS
|3,69
|289.207.875
|% 0,54
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1785
|8,1846
|% 0,69
|
|Euro
|9,7275
|9,7376
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2909
|11,3476
|% 0,70
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% 0,95
|
|Riyal
|2,1793
|2,1902
|% 0,78
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,51
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.069
|6,00
|
|Tam
|3.006
|3.082
|6,05
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|2,92
|
|Çeyrek
|729
|745
|1,46
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|24,97
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,27
|63,27
|0,53
|