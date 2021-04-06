***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.04.2021 12:02
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00083146
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
4.367,97 % 0,00078916
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
116.414,15 % 0,02103249
Fon Yönetim Ücreti
358.168,48 % 0,06471013
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00005279
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
47.660,82 % 0,00861086
TOPLAM GİDERLER
531.505,7 % 0,09602689
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
553.496.738,51 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923755
BIST
15:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,34
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
15:058,1871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0589
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
15:059,7338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0633
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
15:05455,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,40
|Açılış
|: 455,46
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler15:05
|MTRKS
|33,88
|134.537
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,67
|1.566.664
|% 9,98
|
|PAMEL
|36,60
|7.313.377
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.562.470
|% 9,96
|
|GEDIK
|22,54
|19.586.806
|% 9,95
|
|TRILC
|53,25
|38.649.732
|% -9,97
|
|SANEL
|4,60
|288.837
|% -8,73
|
|IZFAS
|10,79
|35.071.017
|% -7,78
|
|MMCAS
|5,75
|107.626
|% -7,26
|
|CASA
|105,10
|497.451
|% -7,24
|
|EKGYO
|1,98
|886.065.747
|% 3,13
|
|BJKAS
|9,24
|771.140.349
|% 1,54
|
|GARAN
|6,76
|626.510.550
|% -0,44
|
|JANTS
|939,60
|624.504.382
|% 5,74
|
|THYAO
|12,82
|617.954.576
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,98
|886.065.747
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,17
|287.060.397
|% -0,46
|
|TSKB
|1,39
|142.708.516
|% 0,72
|
|IHLGM
|1,15
|110.337.536
|% 1,77
|
|GARAN
|6,76
|626.510.550
|% -0,44
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1811
|8,1871
|% 0,72
|
|Euro
|9,7252
|9,7338
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,2565
|11,3129
|% 0,39
|
|Frank
|8,7634
|8,8162
|% 0,67
|
|Riyal
|2,1737
|2,1846
|% 0,52
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-10,46
|
|Altın Gr.
|456
|456
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|1,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|7,84
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|3,79
|
|Çeyrek
|729
|746
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,92
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, KRDMD, OYAKC
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 76 kaybederek (% -1.04 ) 1, 210
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CEOEM, BRKO, FRIGO, TKURU, NTGAZ, MRSHL, GEDIK, MTRKS, UMPAS, KLMSN
-
15:15
BRKO, OZBAL, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:15
SANEL, KRONT, LUKSK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında