***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 12:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,10895287
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,3 % 0,01603488
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
9.472,06 % 0,22424819
Fon Yönetim Ücreti
2.515,11 % 0,05954448
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
67,54 % 0,00159899
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
03.918,07 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924159
BIST
18:051.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
0
En Düşük
0
18:058,1635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0173
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,1790
En Düşük
8,1369
18:059,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0264
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7267
En Düşük
9,6545
18:05457,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,86
|Açılış
|: 457,41
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,73
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|16,06
|67.438.038
|% 130,74
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|SISE
|7,39
|341.206.022
|% 0,00
|
|RHEAG
|2,98
|993.006
|% 0,00
|
|USAK
|2,44
|104.957.423
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,15
|29.794.971
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|BJKAS
|9,25
|969.096.699
|% 0,00
|
|JANTS
|901,40
|950.828.894
|% 0,00
|
|THYAO
|12,85
|881.633.567
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,97
|1.125.961.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,20
|474.521.710
|% 0,00
|
|GARAN
|6,84
|1.154.805.067
|% 0,00
|
|TSKB
|1,41
|212.746.930
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,70
|92.383.043
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1612
|8,1635
|% 0,21
|
|Euro
|9,7001
|9,7170
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,1896
|11,2457
|% 0,25
|
|Frank
|8,7404
|8,7931
|% 0,11
|
|Riyal
|2,1676
|2,1785
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|6,00
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,76
|62,76
|-0,40
|