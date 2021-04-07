***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTURAçıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00133464Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.855,39 % 0,00082809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri85.076,48 % 0,02467295Fon Yönetim Ücreti446.295,05 % 0,12942961Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu393,03 % 0,00011398Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.800,69 % 0,00139224Türev Araçlar Komisyonu1.713,72 % 0,00049699Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.375,45 % 0,00619907TOPLAM GİDERLER567.111,89 % 0,16446759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ344.816.798,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924151BIST