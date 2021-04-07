***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00064071Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,3 % 0,00077861Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri15.048,61 % 0,00916809Fon Yönetim Ücreti20.156,38 % 0,05177712Hisse Senedi Komisyonu807,77 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0,00000038Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0,00001368Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0,000001Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu11.664,89 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar55.236,81 % 0,00004068Türev Araçlar Komisyonu4.652,99 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.769,78 % 0,00586355TOPLAM GİDERLER116.616,61 % 0,06828382DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ25.950.946,8 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924153BIST