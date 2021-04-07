***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 12:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00516091
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
896,5 % 0,00075985
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
17.660,26 % 0,03814647
Fon Yönetim Ücreti
31.596,07 % 0,12946047
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0,00087602
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0,03828641
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,02513277
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
3.173,27 % 0,01006732
TOPLAM GİDERLER
58.220,38 % 0,24789021
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
24.407.602,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924155
BIST
17:501.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.416
17:508,1537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0075
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
17:509,7199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0293
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7370
En Düşük
9,6545
17:50460,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 5,44
|Açılış
|: 460,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
461,56
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler17:50
|SAMAT
|6,82
|42.183.596
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|70.132.734
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|245.245
|% 9,98
|
|GLRYH
|3,64
|12.369.665
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.670.439
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|IZFAS
|9,48
|41.122.784
|% -9,97
|
|TRILC
|47,94
|33.491.651
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|BJKAS
|10,17
|787.113.610
|% 9,95
|
|GARAN
|6,78
|665.705.564
|% -0,88
|
|SISE
|7,45
|583.684.922
|% 0,81
|
|THYAO
|12,54
|577.990.921
|% -2,41
|
|DOHOL
|3,32
|572.631.023
|% 2,15
|
|DOHOL
|3,32
|572.631.023
|% 2,15
|
|EKGYO
|1,93
|301.188.966
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,19
|242.089.546
|% -0,45
|
|GARAN
|6,78
|665.705.564
|% -0,88
|
|TSKB
|1,40
|136.775.781
|% -0,71
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1445
|8,1537
|% 0,09
|
|Euro
|9,7079
|9,7199
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,24
|
|Frank
|8,7848
|8,8377
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1693
|2,1802
|% 0,14
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|20,36
|
|Altın Gr.
|460
|460
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|16,00
|
|Tam
|3.031
|3.107
|16,00
|
|Yarım
|1.465
|1.503
|7,73
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,87
|
|Gümüş.Ons
|25,51
|25,54
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,68
|6,69
|0,10
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|-0,38
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59EDIP
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 309, 021 adet işlem
-
17:58PENGD
Yüzde 4.56 oranında artışla 4.13 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 168, 116 adet işlem
-
17:57CRFSA
Yüzde 5.20 oranında artışla 56.60 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 127 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 03 kaybederek (% 0.00 ) 1, 454
-
17:56XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 14, 154.00 milyon TL de