***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.04.2021 12:55
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Açıklama
2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,01134565
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
677,66 % 0,00167066
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
19.904,66 % 0,04907158
Fon Yönetim Ücreti
21.002,09 % 0,05177711
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
292,2 % 0,00072037
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
8.039,3 % 0,01981954
TOPLAM GİDERLER
54.517,99 % 0,1344049
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
40.562.502,82 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924161
BIST
16:351.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
16:358,1588
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0126
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1304
16:359,7181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0275
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
16:35459,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 4,45
|Açılış
|: 459,76
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
460,40
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler16:35
|SAMAT
|6,82
|42.019.984
|% 10,00
|
|FRIGO
|51,85
|67.693.515
|% 9,99
|
|MTRKS
|37,26
|230.006
|% 9,98
|
|INTEM
|45,68
|3.977.177
|% 9,97
|
|TKURU
|276,80
|8.572.175
|% 9,97
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|32.678.157
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,17
|783.158.355
|% 9,95
|
|GARAN
|6,83
|539.458.198
|% -0,15
|
|DOHOL
|3,34
|534.665.641
|% 2,77
|
|SISE
|7,47
|515.787.470
|% 1,08
|
|FENER
|37,86
|495.992.867
|% -2,67
|
|DOHOL
|3,34
|534.665.641
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,95
|217.958.059
|% -1,02
|
|YKBNK
|2,19
|214.752.506
|% -0,45
|
|YYAPI
|1,97
|155.995.297
|% 5,35
|
|GARAN
|6,83
|539.458.198
|% -0,15
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1507
|8,1588
|% 0,15
|
|Euro
|9,7079
|9,7181
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,1793
|11,2354
|% 0,16
|
|Frank
|8,7725
|8,8253
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1685
|2,1794
|% 0,11
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|16,60
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.037
|3.083
|9,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|8,25
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,99
|
|Çeyrek
|733
|750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,69
|6,70
|0,11
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,25
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:45BNTAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 718, 283 adet işlem
-
16:44YESIL
Yüzde 9.93 oranında artışla 111.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 248 adet işlem
-
16:43YGYO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 002, 663 adet işlem
-
16:42KATMR
Yüzde 6.35 oranında artışla 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 035, 401 adet işlem
-
16:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 11 artarak (% 0.42 ) 1, 460