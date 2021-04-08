***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00631273Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,3 % 0,00092906Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.771,59 % 0,03535118Fon Yönetim Ücreti283.120,6 % 0,38835974Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu23.751,79 % 0,0325806Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00040081Türev Araçlar Komisyonu17.617,8 % 0,02416654Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.395,96 % 0,01288854TOPLAM GİDERLER365.229,32 % 0,5009892DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ72.901.634,93 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925140BIST