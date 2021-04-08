***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.922,08 % 0,03122212Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti677,3 % 0,0042963Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.612,23 % 0,06097304Fon Yönetim Ücreti12.822,44 % 0,08133629Hisse Senedi Komisyonu31,93 % 0,00020254Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00185351Türev Araçlar Komisyonu2.170,88 % 0,01377049Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.597,93 % 0,07991216TOPLAM GİDERLER43.126,99 % 0,27356646DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ15.764.721,25 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925141BIST