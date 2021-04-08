***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKTUR.Açıklama2021-1.DÖNEM GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00047991Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti7.326,8 % 0,00076405Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri280.547,55 % 0,02925588Fon Yönetim Ücreti5.903.274,36 % 0,61560138Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu314,41 % 0,00003279Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu778,93 % 0,00008123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.520.199,3 % 0,15852842Vergiler ve Diğer Harcamalar292,2 % 0,00003047Türev Araçlar Komisyonu39.311,22 % 0,00409943Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler54.843,65 % 0,00571917TOPLAM GİDERLER7.811.490,5 % 0,81459272DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ958.944.305,89 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/925142BIST