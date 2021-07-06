***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:17
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,02924086
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.295,52 % 0,05906221
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
21.302,14 % 0,1353503
Fon Yönetim Ücreti
16.388,45 % 0,10412952
Hisse Senedi Komisyonu
2.309,67 % 0,01467526
Tahvil Bonom/946814
BIST
13:491.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,45
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.391
13:498,6659
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6785
En Düşük
8,6270
13:4910,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0042
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2472
13:49503,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,99
|Açılış
|: 503,26
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
504,54
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler13:49
|GWIND
|3,74
|135.837.251
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|18.855.948
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|18.911.689
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,92
|6.033.710
|% 9,96
|
|TKURU
|239,00
|7.121.722
|% 9,94
|
|ISBIR
|5.394,60
|636.563
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,38
|250.574
|% -9,87
|
|NIBAS
|12,04
|5.775.326
|% -7,31
|
|MMCAS
|6,00
|44.516
|% -6,10
|
|SUMAS
|61,00
|44.621
|% -4,69
|
|GARAN
|8,70
|853.675.759
|% 0,69
|
|THYAO
|14,09
|416.795.529
|% -0,21
|
|KOZAL
|111,00
|313.069.740
|% -0,36
|
|KRDMD
|7,00
|255.015.211
|% 1,16
|
|BIOEN
|25,60
|208.681.480
|% 3,48
|
|YKBNK
|2,23
|208.176.181
|% 0,00
|
|ODAS
|1,92
|129.086.952
|% 1,05
|
|PEKGY
|1,30
|79.262.600
|% 0,78
|
|TSPOR
|2,93
|143.346.919
|% 5,78
|
|TSKB
|1,28
|64.583.213
|% -0,78
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6610
|8,6659
|% 0,02
|
|Euro
|10,2381
|10,2887
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9505
|12,0104
|% -0,12
|
|Frank
|9,3448
|9,4011
|% -0,15
|
|Riyal
|2,3010
|2,3125
|% -0,13
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|16,28
|
|Altın Gr.
|504
|504
|4,37
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.381
|29,00
|
|Tam
|3.313
|3.397
|25,49
|
|Yarım
|1.601
|1.643
|12,33
|
|Çeyrek
|803
|822
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|26,58
|26,64
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,04
|
|B. Petrol
|77,35
|77,35
|0,19
|