***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,01257633
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.299,4 % 0,00901643
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
33.999,33 % 0,09291163
Fon Yönetim Ücreti
228.507,11 % 0,62445256
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
11,58 % 0,00003165
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00225424
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.118,89 % 0,02491964
TOPLAM GİDERLER
280.363,29 % 0,76616249
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
36.593.189,46 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946762
BIST
12:081.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:088,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0810,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0046
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:08504,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 2,05
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TUREX
|10,52
|18.519.629
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.742.167
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.140.431
|% 7,09
|
|PSDTC
|26,78
|21.267.196
|% 6,78
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,66
|32.749.165
|% -6,24
|
|PEKGY
|1,26
|137.890.736
|% -5,26
|
|EDATA
|6,95
|137.370.363
|% -4,27
|
|DARDL
|14,98
|13.533.203
|% -4,16
|
|GARAN
|8,74
|607.323.346
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,25
|294.864.744
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,34
|266.785.117
|% -0,56
|
|THYAO
|13,85
|265.426.602
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|214.648.445
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,25
|294.864.744
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|137.890.736
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|607.323.346
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,34
|266.785.117
|% -0,56
|
|GWIND
|3,81
|191.998.901
|% 1,87
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6835
|% -0,03
|
|Euro
|10,2653
|10,2699
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9429
|12,0028
|% -0,06
|
|Frank
|9,3743
|9,4308
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% 0,01
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,66
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,67
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.316
|3.400
|-9,03
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,36
|
|Çeyrek
|804
|822
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|0,57
|