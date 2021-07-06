***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00280184Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti4.935,16 % 0,00300462Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri94.470,63 % 0,05751558Fon Yönetim Ücreti1.282.839,17 % 0,78101774Hisse Senedi Komisyonu538,18 % 0,00032765Tahvil Bono Komisyonu406,25 % 0,00024733Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu2.945,47 % 0,00179326Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu4.626,59 % 0,00281676Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00050222Türev Araçlar Komisyonu13.295,63 % 0,00809464Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.184,03 % 0,02324719TOPLAM GİDERLER1.447.668,09 % 0,88136883DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ164.252.245,21 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946763BIST