***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,00051546Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti9.013,68 % 0,00201917Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri197.456,46 % 0,04423265Fon Yönetim Ücreti5.979.146,9 % 1,33940166Hisse Senedi Komisyonu241.458,42 % 0,05408962Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu2.624,51 % 0,00058792Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.863,27 % 0,00108943Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00018479Türev Araçlar Komisyonu275.175,72 % 0,06164271Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler55.279,56 % 0,01238329TOPLAM GİDERLER6.768.144,46 % 1,51614672DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ446.404.321,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946764BIST