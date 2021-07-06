***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,00051546
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
9.013,68 % 0,00201917
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
197.456,46 % 0,04423265
Fon Yönetim Ücreti
5.979.146,9 % 1,33940166
Hisse Senedi Komisyonu
241.458,42 % 0,05408962
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
2.624,51 % 0,00058792
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.863,27 % 0,00108943
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00018479
Türev Araçlar Komisyonu
275.175,72 % 0,06164271
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
55.279,56 % 0,01238329
TOPLAM GİDERLER
6.768.144,46 % 1,51614672
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
446.404.321,41 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946764
BIST
12:081.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,84
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:088,6835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:0810,2699
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0046
|Açılış
|: 7,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3112
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:08503,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:08
|TUREX
|10,52
|18.429.420
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.730.713
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|PSDTC
|26,82
|21.084.651
|% 6,94
|
|PSDTC
|26,82
|21.084.651
|% 6,94
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,65
|32.584.288
|% -6,44
|
|PEKGY
|1,26
|137.694.599
|% -5,26
|
|DARDL
|14,92
|13.354.658
|% -4,54
|
|EDATA
|6,97
|136.843.781
|% -3,99
|
|GARAN
|8,73
|605.940.954
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|294.213.996
|% 1,35
|
|THYAO
|13,84
|264.818.130
|% -0,29
|
|AKBNK
|5,34
|264.287.280
|% -0,56
|
|EREGL
|17,90
|213.307.952
|% -0,67
|
|YKBNK
|2,25
|294.213.996
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,26
|137.694.599
|% -5,26
|
|GARAN
|8,73
|605.940.954
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,34
|264.287.280
|% -0,56
|
|GWIND
|3,81
|191.437.509
|% 1,87
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6835
|% -0,03
|
|Euro
|10,2653
|10,2699
|% -0,04
|
|Sterlin
|11,9335
|11,9934
|% -0,14
|
|Frank
|9,3705
|9,4270
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3082
|2,3198
|% -0,03
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|7,39
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,69
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|-7,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,85
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,79
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|26,31
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|