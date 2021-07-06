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***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.07.2021 11:11



***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
yoktur
Açıklama

2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,0018689
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.311,88 % 0,00268991
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.958,38 % 0,04301274
Fon Yönetim Ücreti
1.649.105,54 % 1,33940188
Hisse Senedi Komisyonu
81.729,99 % 0,06638102
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
523 % 0,00042478
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.236,29 % 0,00262851
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00066998
Türev Araçlar Komisyonu
175.570,57 % 0,14259824
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.071,15 % 0,01873837
TOPLAM GİDERLER
1.992.632,74 % 1,61841433
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.122.534,16 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946765


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Çeyrek 804 823 -1,85  
Gümüş.Ons 26,33 26,38 0,20  
Gümüş Gr. 7,34 7,35 0,04  
B. Petrol 75,47 75,47 0,94  
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