***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.301,04 % 0,0018689
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
3.311,88 % 0,00268991
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
52.958,38 % 0,04301274
Fon Yönetim Ücreti
1.649.105,54 % 1,33940188
Hisse Senedi Komisyonu
81.729,99 % 0,06638102
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
523 % 0,00042478
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.236,29 % 0,00262851
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00066998
Türev Araçlar Komisyonu
175.570,57 % 0,14259824
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
23.071,15 % 0,01873837
TOPLAM GİDERLER
1.992.632,74 % 1,61841433
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
123.122.534,16 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946765
BIST
12:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:298,6801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2910,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:29503,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TUREX
|10,52
|18.842.887
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.827.261
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|29.194.246
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,68
|22.300.876
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|141.079.466
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,69
|33.112.414
|% -5,63
|
|DARDL
|14,96
|14.947.696
|% -4,29
|
|EDATA
|6,98
|141.390.900
|% -3,86
|
|GARAN
|8,73
|629.704.484
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|303.027.783
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|281.007.417
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|271.105.921
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|224.408.956
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|303.027.783
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|141.079.466
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|629.704.484
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,35
|281.007.417
|% -0,37
|
|GWIND
|3,79
|197.547.194
|% 1,34
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6801
|% -0,07
|
|Euro
|10,2626
|10,2730
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3637
|9,4202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|7,94
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,85
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,38
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,94
|