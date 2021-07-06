***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,0018689Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti3.311,88 % 0,00268991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri52.958,38 % 0,04301274Fon Yönetim Ücreti1.649.105,54 % 1,33940188Hisse Senedi Komisyonu81.729,99 % 0,06638102Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu523 % 0,00042478Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu3.236,29 % 0,00262851Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00066998Türev Araçlar Komisyonu175.570,57 % 0,14259824Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.071,15 % 0,01873837TOPLAM GİDERLER1.992.632,74 % 1,61841433DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.122.534,16 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946765BIST