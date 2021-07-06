***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.301,04 % 0,01410308Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,52 % 0,00996282Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.016,68 % 0,14106933Fon Yönetim Ücreti121.080,14 % 0,74210072Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.409,17 % 0,00863681Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00505582Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler24.079,83 % 0,14758539TOPLAM GİDERLER174.337,28 % 1,06851397DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.315.863,45 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946768BIST