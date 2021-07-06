***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00258323
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
2.762,77 % 0,00155079
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
90.337,41 % 0,05070802
Fon Yönetim Ücreti
1.519.411,35 % 0,8528731
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.389,18 % 0,00190241
Gecelik Ters Repo Komisyonu
18.406,5 % 0,0103319
Vadeli Ters Repo Komisyonu
2.016 % 0,00113162
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.576,1 % 0,00256865
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00046303
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.881,74 % 0,02070239
TOPLAM GİDERLER
1.683.208,03 % 0,94481514
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
178.152.101,06 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946769
BIST
12:301.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:308,6793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3010,2736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:30503,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,71
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:28
|TUREX
|10,52
|18.842.887
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.827.261
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|7,00
|29.194.246
|% 7,86
|
|PSDTC
|26,68
|22.300.876
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,25
|141.079.466
|% -6,02
|
|SNGYO
|4,69
|33.112.414
|% -5,63
|
|DARDL
|14,96
|14.947.696
|% -4,29
|
|EDATA
|6,98
|141.390.900
|% -3,86
|
|GARAN
|8,73
|629.704.484
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,26
|303.027.783
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|281.007.417
|% -0,37
|
|THYAO
|13,85
|271.105.921
|% -0,22
|
|EREGL
|17,92
|224.408.956
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|303.027.783
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,25
|141.079.466
|% -6,02
|
|GARAN
|8,73
|629.704.484
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,35
|281.007.417
|% -0,37
|
|GWIND
|3,79
|197.547.194
|% 1,34
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6795
|% -0,08
|
|Euro
|10,2646
|10,2815
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,9441
|12,0040
|% -0,05
|
|Frank
|9,3637
|9,4202
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,00
|