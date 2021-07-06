***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00258323Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.762,77 % 0,00155079Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri90.337,41 % 0,05070802Fon Yönetim Ücreti1.519.411,35 % 0,8528731Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.389,18 % 0,00190241Gecelik Ters Repo Komisyonu18.406,5 % 0,0103319Vadeli Ters Repo Komisyonu2.016 % 0,00113162Borsa Para Piyasası Komisyonu4.576,1 % 0,00256865Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00046303Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.881,74 % 0,02070239TOPLAM GİDERLER1.683.208,03 % 0,94481514DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ178.152.101,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946769BIST