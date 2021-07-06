***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00577443
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.409,14 % 0,00176811
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
51.211,07 % 0,06425681
Fon Yönetim Ücreti
721.263,38 % 0,90500122
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
1.134,43 % 0,00142342
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.376 % 0,00674551
Vadeli Ters Repo Komisyonu
173,25 % 0,00021738
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.035,34 % 0,00129909
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00103504
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
19.990,66 % 0,02508317
TOPLAM GİDERLER
807.020,25 % 1,01260418
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
79.697.503,65 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946770
BIST
12:291.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:298,6801
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0061
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:2910,2730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0015
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:29503,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,66
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:29
|TUREX
|10,52
|18.927.058
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.837.569
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,98
|29.737.167
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,70
|22.445.681
|% 6,46
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.157.313
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,26
|141.686.199
|% -5,26
|
|DARDL
|14,94
|15.092.455
|% -4,41
|
|ERBOS
|136,30
|41.615.896
|% -3,81
|
|GARAN
|8,74
|634.699.571
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|303.067.448
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,36
|288.766.358
|% -0,19
|
|THYAO
|13,84
|271.766.059
|% -0,29
|
|EREGL
|17,92
|226.585.333
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|303.067.448
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|141.686.199
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|634.699.571
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,36
|288.766.358
|% -0,19
|
|GWIND
|3,80
|198.503.337
|% 1,60
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6760
|8,6801
|% -0,07
|
|Euro
|10,2626
|10,2730
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9467
|12,0066
|% -0,03
|
|Frank
|9,3615
|9,4179
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3078
|2,3193
|% -0,06
|
|12:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,57
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,24
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-3,98
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,99
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,04
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,89
|