***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00577443Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.409,14 % 0,00176811Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.211,07 % 0,06425681Fon Yönetim Ücreti721.263,38 % 0,90500122Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu1.134,43 % 0,00142342Gecelik Ters Repo Komisyonu5.376 % 0,00674551Vadeli Ters Repo Komisyonu173,25 % 0,00021738Borsa Para Piyasası Komisyonu1.035,34 % 0,00129909Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00103504Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler19.990,66 % 0,02508317TOPLAM GİDERLER807.020,25 % 1,01260418DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ79.697.503,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946770BIST