***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00040074Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.826,43 % 0,0015523Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri513.004,26 % 0,04467166Fon Yönetim Ücreti15.381.537,16 % 1,3394016Hisse Senedi Komisyonu593.663,98 % 0,05169538Tahvil Bono Komisyonu7.373 % 0,00064203Gecelik Ters Repo Komisyonu169.252,17 % 0,01473823Vadeli Ters Repo Komisyonu20.394,78 % 0,00177595Borsa Para Piyasası Komisyonu64.703,96 % 0,00563433Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00007183Türev Araçlar Komisyonu1.309.950,52 % 0,11406856Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler225.925,97 % 0,0196733TOPLAM GİDERLER18.309.059,21 % 1,59432591DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.148.388.741,76 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946771BIST