***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00043373Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti17.584,32 % 0,00165724Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri617.073,72 % 0,05815639Fon Yönetim Ücreti13.136.354,37 % 1,23804163Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu314,41 % 0,00002963Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu778,93 % 0,00007341Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.028.736,75 % 0,19119921Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00007774Türev Araçlar Komisyonu88.766,18 % 0,00836581Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler121.668,99 % 0,01146675TOPLAM GİDERLER16.016.704,65 % 1,50950154DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.061.059.181,49 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946772BIST