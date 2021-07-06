***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,01802287
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
1.625,52 % 0,00636593
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
34.380,6 % 0,13464286
Fon Yönetim Ücreti
75.982,03 % 0,29756426
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
1.064,93 % 0,00417053
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00323051
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
4.988 % 0,01953423
TOPLAM GİDERLER
123.468,06 % 0,4835312
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
25.534.662,66 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946773
BIST
12:301.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,04
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:308,6793
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0069
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:3010,2736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:30503,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,71
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:30
|TUREX
|10,52
|18.930.077
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.841.427
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,98
|29.753.085
|% 7,55
|
|PSDTC
|26,68
|22.456.306
|% 6,38
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,69
|33.272.066
|% -5,63
|
|PEKGY
|1,27
|141.977.784
|% -4,51
|
|DARDL
|14,95
|15.121.487
|% -4,35
|
|ERBOS
|136,40
|41.839.311
|% -3,74
|
|GARAN
|8,73
|638.881.782
|% 1,39
|
|YKBNK
|2,25
|304.108.847
|% 1,35
|
|AKBNK
|5,36
|289.773.808
|% -0,19
|
|THYAO
|13,85
|271.938.119
|% -0,22
|
|EREGL
|17,91
|227.021.121
|% -0,61
|
|YKBNK
|2,25
|304.108.847
|% 1,35
|
|PEKGY
|1,27
|141.977.784
|% -4,51
|
|GARAN
|8,73
|638.881.782
|% 1,39
|
|AKBNK
|5,36
|289.773.808
|% -0,19
|
|GWIND
|3,81
|199.717.459
|% 1,87
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6755
|8,6793
|% -0,08
|
|Euro
|10,2606
|10,2736
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9466
|12,0065
|% -0,03
|
|Frank
|9,3626
|9,4190
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3079
|2,3195
|% -0,05
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|9,12
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.402
|-7,07
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|-3,42
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|1,00
|