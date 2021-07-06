***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00277742Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti1.625,52 % 0,00098102Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.970,81 % 0,02714053Fon Yönetim Ücreti241.577,75 % 0,14579563Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu18,6 % 0,00001123Gecelik Ters Repo Komisyonu0,55 % 0,00000033Vadeli Ters Repo Komisyonu4,61 % 0,00000278Borsa Para Piyasası Komisyonu4,57 % 0,00000276Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.758.111,99 % 1,06104573Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler26.901,95 % 0,01623571TOPLAM GİDERLER2.077.818,43 % 1,25399314DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ165.696.155,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946774BIST