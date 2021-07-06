***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
06.07.2021 11:11
***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yoktur
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2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
4.602,08 % 0,00059925
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
0 % 0
Bağımsız Denetim Ücreti
13.422,24 % 0,00174775
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
142.817,33 % 0,01859662
Fon Yönetim Ücreti
799.687,72 % 0,10412944
Hisse Senedi Komisyonu
2.267,88 % 0,00029531
Tahvil Bono Komisyonu
2,73 % 0,00000036
Gecelik Ters Repo Komisyonu
253,38 % 0,00003299
Vadeli Ters Repo Komisyonu
204,13 % 0,00002658
Borsa Para Piyasası Komisyonu
117,35 % 0,00001528
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
824,9 % 0,00010741
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
88.698,11 % 0,01154961
TOPLAM GİDERLER
1.052.897,85 % 0,13710059
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
767.974.683,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946775
BIST
12:181.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,12
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
12:188,6838
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6921
En Düşük
8,6528
12:1810,2760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
12:18503,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,85
|Açılış
|: 503,80
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler12:16
|TUREX
|10,52
|18.734.595
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.805.905
|% 9,57
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|SELVA
|6,95
|25.590.221
|% 7,09
|
|LOGO
|37,22
|52.398.173
|% 6,95
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|SNGYO
|4,68
|32.994.520
|% -5,84
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|EDATA
|6,97
|138.094.433
|% -3,99
|
|DARDL
|15,06
|14.268.395
|% -3,65
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|THYAO
|13,86
|268.130.462
|% -0,14
|
|EREGL
|17,92
|216.163.263
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,26
|295.639.845
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,26
|138.567.688
|% -5,26
|
|GARAN
|8,74
|618.656.578
|% 1,51
|
|AKBNK
|5,35
|272.583.062
|% -0,37
|
|GWIND
|3,83
|193.471.784
|% 2,41
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6806
|8,6828
|% -0,04
|
|Euro
|10,2677
|10,2730
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,9422
|12,0021
|% -0,07
|
|Frank
|9,3692
|9,4256
|% 0,12
|
|Riyal
|2,3086
|2,3202
|% -0,02
|
|12:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|7,67
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,61
|
|Cumhuriyet
|3.332
|3.382
|-8,00
|
|Tam
|3.318
|3.401
|-7,66
|
|Yarım
|1.604
|1.645
|-3,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|-1,85
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,04
|
|B. Petrol
|75,43
|75,43
|0,90
|