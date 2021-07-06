***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiyokturAçıklama2021-2.DÖNEM FON GİDER BİLGİLERİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.602,08 % 0,00059925Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti13.422,24 % 0,00174775Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri142.817,33 % 0,01859662Fon Yönetim Ücreti799.687,72 % 0,10412944Hisse Senedi Komisyonu2.267,88 % 0,00029531Tahvil Bono Komisyonu2,73 % 0,00000036Gecelik Ters Repo Komisyonu253,38 % 0,00003299Vadeli Ters Repo Komisyonu204,13 % 0,00002658Borsa Para Piyasası Komisyonu117,35 % 0,00001528Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar824,9 % 0,00010741Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler88.698,11 % 0,01154961TOPLAM GİDERLER1.052.897,85 % 0,13710059DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ767.974.683,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946775BIST